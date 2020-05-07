Спасатели вытащили котенка, застрявшего в вентиляционной шахте

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В среду, 6 мая, на телефон спасателей поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил звонок от системы 112, в котором сообщалось, что на улице Школьной в поселке Химик Можайского городского округа требуется помощь котенку, застрявшему в вентиляционной шахте жилого дома.

Спасатель (старший смены) ПСО №1 Евгений Воскобойников рассказал, что когда спасатели приехали по указанному адресу, их уже ожидали жители одной из квартир, за стеной, которой в вентиляционной шахте слышалось жалобное мяуканье животного. Очевидцы рассказали, что этот котенок проживает в квартире на четвертом этаже. Каким-то образом маленький сорванец смог попасть в шахту вентиляции и очутиться в западне между первым и вторым этажами.

«Операцию по спасению начали из квартиры второго этажа, при помощи перфоратора спасатели просверлили в стене небольшое отверстие для камеры, но котенка там не оказалось. Усложняло работу то, что в данном доме вентиляционная система состоит из трех шахт, и в какой именно оказался бедняга нужно было установить. Также из квартиры первого этажа спасатели не смогли точно установить, где же именно находилось пострадавшее животное. Затем, связавшись со специалистами службы ЖКХ, спасатели попали на крышу, к самому основанию шахты. При помощи альпинистского снаряжения спасатели опустили корзину, в которую положили корм, в надежде на то, что кот заберется в корзину. Все так и произошло, измученный котенок забрался в корзину, и спасатели благополучно подняли его наверх», - рассказал Евгений Воскобойников.

После успешной спасательной операции, котенка передали в руки его хозяйке, девочка все время с волнением наблюдала за работой спасателей.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"