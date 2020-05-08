В Новороссийске цыгане продолжают нарушать режим самоизоляции

/Происшествия/

С начала года сотрудники администрации города совместно с правоохранительными органами 37 раз выезжали в сквер Чайковского, где лица цыганской национальности ведут несанкционированную торговлю табачными изделиями.

Несмотря на принятые в городе ограничительные карантинные меры, данные граждане продолжают находится в общественном месте и этим создают угрозу заражения для граждан города.

Глава города Игорь Дяченко ни раз подчеркивал, что карантин – один для всех, и все в равной степени обязаны соблюдать принятые в городе ограничительные меры. Только так можно остановить распространение коронавирусной инфекции.

Каждый раз во время профилактических выездов лиц цыганской национальности задерживают и доставляют в отделение полиции для проведения досмотра. Местные цыгане неоднократно привлекались к ответственности за торговлю контрафактной продукцией, опасной для жизни и здоровья граждан. Также они попадались на скупке краденного. Сегодня ко всем правонарушениям добавились еще и штрафы за неисполнение режима самоизоляции.

С начала года на торгующих возле рынка цыган составлено 165 протоколов о незаконной торговле и нарушении карантина. Все они переданы в суд для принятия решения о виде наказания. По шести протоколам, связанным с нарушением самоизоляции, предусмотрен максимальный штраф – до 15 000 рублей. И еще 19 протоколов о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения предусматривают денежные взыскания меньшего размера.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск