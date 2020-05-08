Прокурор Приморско-Ахтарского района добился в суде восстановления жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны
При проведении проверки прокуратура района выявила факт необоснованного отказа администрацией Приморско-Ахтарского района вдове ветерана Великой Отечественной войны в постановке на жилищный учет.
Установлено, что 89-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны проживает в жилом помещении, которое не является благоустроенным, в том числе ввиду отсутствия в нем ванной комнаты и туалета. Несмотря на это администрацией ей отказано в постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.
В целях защиты жилищных прав вдовы ветерана прокурор Приморско-Ахтарского района обратился в суд с исковым заявлением о признании названного отказа органа местного самоуправления незаконным.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Сегодня, 8 мая 2020 года, главой Приморско-Ахтарского района принято постановление о постановке на жилищный учет вдовы ветерана Великой Отечественной войны.
Источник: сайт Прокуратуры Краснодарского края
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