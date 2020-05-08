Прокурор Приморско-Ахтарского района добился в суде восстановления жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны

/Происшествия/

При проведении проверки прокуратура района выявила факт необоснованного отказа администрацией Приморско-Ахтарского района вдове ветерана Великой Отечественной войны в постановке на жилищный учет.

Установлено, что 89-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны проживает в жилом помещении, которое не является благоустроенным, в том числе ввиду отсутствия в нем ванной комнаты и туалета. Несмотря на это администрацией ей отказано в постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

В целях защиты жилищных прав вдовы ветерана прокурор Приморско-Ахтарского района обратился в суд с исковым заявлением о признании названного отказа органа местного самоуправления незаконным.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Сегодня, 8 мая 2020 года, главой Приморско-Ахтарского района принято постановление о постановке на жилищный учет вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

Источник: сайт Прокуратуры Краснодарского края