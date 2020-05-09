Одиннадцать пациентов доставлено в специализированные клиники с вертолетной площадки

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8 мая, на вертолетной площадке Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приземлился вертолет бригады «Территориального центра медицины катастроф» Московской области.

Срочная помощь потребовалась девушке 2002 года рождения получившей тяжелые травмы при ДТП.

Бригада центра медицины катастроф в выехала в больницу за пациентом. По результатам обследования было принято решение о возможности её эвакуации в больницу города Москвы. В 13.10 вертолет с пострадавшей и медицинскими работниками взлетел с вертолетной площадки Ногинского территориального управления, девочка доставлена в московскую больницу.

Заместитель начальника Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожсапс» Дмитрий Шляхтенков отметил, что вертолетная площадка теруправления существует уже четвертый год и регулярно используется санавиацией Москвы и Московской области для эвакуации тяжелых больных.

«Сегодня вертолет прилетел в одиннадцатый раз, одиннадцать пациентов доставлено в специализированные клиники для оказания квалифицированной помощи. Чаще всего приходится перевозить пострадавших, получивших тяжелые травмы при ДТП, от своевременной эвакуации во многом зависит дальнейшее лечение и реабилитация пострадавших. Расположение вертолетной площадки в черте города, позволяет оперативно реагировать на критические ситуации, связанные с обеспечением жизни и здоровья граждан Богородского городского округа Московской области», - заключил Дмитрий Шляхтенков.

Безопасность посадки вертолета обеспечивали пожарные пожарно-спасательного поста ПЧ 242 и спасатели поисково-спасательного отряда № 8 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас".