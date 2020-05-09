Одиннадцать пациентов доставлено в специализированные клиники с вертолетной площадки
Срочная помощь потребовалась девушке 2002 года рождения получившей тяжелые травмы при ДТП.
Бригада центра медицины катастроф в выехала в больницу за пациентом. По результатам обследования было принято решение о возможности её эвакуации в больницу города Москвы. В 13.10 вертолет с пострадавшей и медицинскими работниками взлетел с вертолетной площадки Ногинского территориального управления, девочка доставлена в московскую больницу.
Заместитель начальника Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожсапс» Дмитрий Шляхтенков отметил, что вертолетная площадка теруправления существует уже четвертый год и регулярно используется санавиацией Москвы и Московской области для эвакуации тяжелых больных.
«Сегодня вертолет прилетел в одиннадцатый раз, одиннадцать пациентов доставлено в специализированные клиники для оказания квалифицированной помощи. Чаще всего приходится перевозить пострадавших, получивших тяжелые травмы при ДТП, от своевременной эвакуации во многом зависит дальнейшее лечение и реабилитация пострадавших. Расположение вертолетной площадки в черте города, позволяет оперативно реагировать на критические ситуации, связанные с обеспечением жизни и здоровья граждан Богородского городского округа Московской области», - заключил Дмитрий Шляхтенков.
Безопасность посадки вертолета обеспечивали пожарные пожарно-спасательного поста ПЧ 242 и спасатели поисково-спасательного отряда № 8 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас".
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