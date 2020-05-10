Работники «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП

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В субботу, 9 мая, диспетчер 269-й пожарной ГКУ МО «Мособлпожспас» получил сообщение от диспетчера системы-112 о дорожно-транспортном происшествии.

На автодороге А-108, 328 км с. Семеновское произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ-2107 и грузового автомобиля «ДАФ» (фура). Срочно требуется помощь спасателей.

На место дорожного происшествия незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательного поста 269-й пожарной части под руководством начальника караула Олега Колмыкова. Он рассказал, что прибыв на место дорожно-транспортного происшествия было установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107, выезжая с второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ДАФ (фура). В результате дорожно-транспортного происшествия водитель поврежденного автомобиля ВАЗ-2107 оказался зажат в салоне, требуется немедленная помощь.

«Мы, оценив обстановку, приступили к аварийно-спасательным работам. Организовали зону оцепления, обозначив ее светоотражающими конусами для безопасной работы, отключив аккумуляторные батареи автомобилей для предотвращения возможного возгорания топлива, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента приступили к деблокировке и эвакуации пострадавшего из поврежденного легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия повреждены два транспортных средства, водитель и пассажир легкового автомобиля ВАЗ-2107 с травами различной тяжести были переданы в руки медицинским работникам скорой помощи с последующей доставкой в Ступинскую ЦРКБ», - добавил Олег Колмыков.

Дорога является зоной повышенной опасности. Уважаемые водители, не нарушайте правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, учитывайте свои возможности в управлении транспортными средствами, время суток и состояние дорожного полотна в зависимости от погодных условий, будьте внимательны.

Помните, ваше здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь людей, находящихся рядом с вами, зависит от вас. В случае чрезвычайной ситуации звоните на единой номер экстренных служб «112».

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"