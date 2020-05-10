/Происшествия/

Работники «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП

В субботу, 9 мая,   диспетчер 269-й пожарной ГКУ МО «Мособлпожспас» получил сообщение от диспетчера системы-112 о дорожно-транспортном происшествии.

На автодороге А-108,  328 км  с. Семеновское произошло лобовое столкновение  автомобиля «ВАЗ-2107   и грузового автомобиля «ДАФ» (фура).  Срочно требуется помощь спасателей.

На место дорожного происшествия незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательного поста 269-й пожарной части  под руководством начальника караула Олега Колмыкова. Он рассказал, что прибыв на место дорожно-транспортного происшествия  было установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-2107, выезжая с второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ДАФ (фура). В результате дорожно-транспортного происшествия водитель поврежденного автомобиля ВАЗ-2107 оказался зажат в салоне, требуется немедленная помощь.

«Мы, оценив обстановку, приступили к аварийно-спасательным работам.  Организовали зону оцепления, обозначив ее светоотражающими конусами для безопасной работы,   отключив аккумуляторные батареи автомобилей для предотвращения возможного возгорания топлива, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента приступили к деблокировке и эвакуации пострадавшего из поврежденного легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия повреждены два транспортных средства, водитель и пассажир легкового автомобиля ВАЗ-2107 с травами различной тяжести были переданы в руки медицинским работникам скорой помощи с последующей доставкой в Ступинскую ЦРКБ», - добавил Олег Колмыков.

Дорога является зоной повышенной опасности. Уважаемые водители, не нарушайте  правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, учитывайте свои возможности в управлении транспортными средствами, время суток  и состояние дорожного полотна в зависимости от погодных условий, будьте внимательны.  

Помните, ваше здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь людей, находящихся рядом с вами, зависит от вас. В случае чрезвычайной ситуации звоните на единой номер экстренных служб «112».

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Пожалуйста, помогите спасти нашего мальчика!

Завершена подготовка полигонов к летнему периоду обучения

Полигон Аданак в Дагестане оснастят новейшими мишенями к новому учебному периоду

В Армении состоялись торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие возложили цветы и венки к мемориалам в Ереване и Гюмри