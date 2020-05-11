Прокуратура Северной Осетии обратилась в суд, чтобы обязать чиновников предоставить двум сиротам положенное по закону жилье

/Происшествия/

Отметим, что в этом году власти Северной Осетии планировали предоставить жилье 73 сиротам.

В прошлом году в РСО-Алания квартиры получили 66 человек.

По данным на середину февраля 2020 года, в очереди стояли 1444 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей.

Эта ситуация совсем не что-то из ряда вон выходящее.

Похожее, по данным Счетной палаты РФ, наблюдается практически в каждом регионе страны.