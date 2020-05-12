Спасатели транспортировали из леса травмированную туристку

/Происшествия/

В выходные дни за помощью в спасательный отряд обратилась женщина, получившая травму ноги при возвращении с водопадов в районе села Семеновка. Туристка сообщила, что повредила колено, поскользнувшись и упав с сыпучего склона.

К месту происшествия выехали спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России. На тропе, неподалеку от этнографического комплекса «Вольница», сотрудников МЧС встретил один из участников похода. Дойдя до пострадавшей, спасатели оказали ей доврачебную помощь, наложили на поврежденное колено тугую повязку, после чего на носилках транспортировали 38- летнюю сочинку к служебной машине.

От медицинской помощи женщина отказалась, объяснив, что доедет до больницы самостоятельно, так как неподалеку припаркован автомобиль, на котором она с друзьями приехала в лес.

Источник: https://www.mchs.gov.ru/