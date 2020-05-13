О домашнем насилии

/Происшествия/

Домашнее насилие - тема которая с началом карантина появляется в СМИ почти каждый день.

МВД сообщает, что количество случаев не увеличилось, в Госдуме считают, что данные МВД не верны.

Нам прислали абсолютно дикую историю.

25 марта в реанимацию города Мончегорска поступил 8-летний мальчик с многочисленными телесными повреждениями. У ребенка были сломаны ребра и рука, трещина в ноге и еще множество травм. Мальчику сожгли яички, его кидали в холодную воду, от многочисленных ударов в живот у ребенка случился разрыв кишечника. Его доставили в больницу не сразу, с перитонитом- все содержимое кишечника выпало в брюшину. За жизнь ребенка, находящегося в коме от болевого шока, врачи боролись очень долго. Мальчик, к счастью, выжил и пришел в себя. В данный момент выписан и проживает с сестрой матери. Ребенок поддавался зверскому насилию со стороны отчима не один день, мама ребенка, наблюдавшая за всем происходящим, не предпринимала никаких действий. После случившегося избиения женщина принесла тело мальчика и оставила на лавочке у больницы, со словами «Он это заслужил».

Мы не знаем чем там таким важным занимается МВД в г.Мончегорске , Руководитель ГУМВД Мурманской области, органы опеки и попечительства и персонально губернатор Мурманской области Андрей Чибис, искренне надеемся, что им никто не сжигает,простите, яйца. Но редакция нашего канала считает, что своим бездействием они , снова простите, подожгли ЯЙЦА каждому мужчине в этой стране.