Люберецкие спасатели спасли мальчика, оказавшегося на плоту в центре озера

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Во вторник, 12 мая, спасатели дежурной смены пожарно-спасательной части №232 спасли 10-летнего мальчика, застрявшего на плоту в центре озера. Случай произошел на озере Черное в городском округе Люберцы.

Спасатель (старший смены) Махач Исмаилов рассказал, что сообщение об одиноком ребенке по середине озера поступило от очевидцев.

«Прибыв на место, мы увидели, что плот с мальчиком из-за сильного ветра снесло достаточно далеко от берега. Спасатель Роман Малов, надев специальный гидрокостюм «Агама», вплавь отправился на спасение ребенка. Отвлекая мальчика разговорами, спасатель вручную отбуксировал плот на берег. Спасательная операция была успешно завершена», - заключил Махач Исмаилов.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"