/Происшествия/

Спасатели «Мособлпожспас» спасли лисенка, попавшего в яму

Во вторник, 12 мая, спасатели поисково-спасательного отряда №5 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли лисенка, угодившего в рабочую яму в деревне Красные Орлы городского округа Чехов.

Спасатель (старший смены) Максим Мацнев рассказал, что сообщение о лисенке поступило от местных жителей.

«Жители деревни услышали жалобный писк в рабочей яме и вызвали спасателей. Прибыв на место, спасатели провели проветривание ямы, недели защитный костюм Л-1 и на страховке спустились вниз. Лисенок был очень испуган, но с радостью принял помощь спасателей», - сообщил Максим Мацнев.

Сразу после завершения спасательной операции лисенок скрылся в ближайшем лесу.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

ФНС цифровизирует налоговые вычеты

"Гринпис": новые правила охоты разрешат браконьерство

Медиарейтинги губернаторов за апрель 2020 года

КРАСНОЕ ИЛИ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО?

Булочку надо сварить!