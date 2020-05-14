Спасатели «Мособлпожспас» спасли лисенка, попавшего в яму

/Происшествия/

Во вторник, 12 мая, спасатели поисково-спасательного отряда №5 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли лисенка, угодившего в рабочую яму в деревне Красные Орлы городского округа Чехов.

Спасатель (старший смены) Максим Мацнев рассказал, что сообщение о лисенке поступило от местных жителей.

«Жители деревни услышали жалобный писк в рабочей яме и вызвали спасателей. Прибыв на место, спасатели провели проветривание ямы, недели защитный костюм Л-1 и на страховке спустились вниз. Лисенок был очень испуган, но с радостью принял помощь спасателей», - сообщил Максим Мацнев.

Сразу после завершения спасательной операции лисенок скрылся в ближайшем лесу.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"