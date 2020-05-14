Новороссийские полицейские предупреждают о бдительности

/Происшествия/

За выходные дни в полицию обратились несколько местных жителей, которые стали жертвами телефонных и Интернет мошенников.

В дежурную часть отделов полиции Управления МВД России по городу Новороссийску обратились сразу несколько местных жителей с заявлением о списании с их карт денежных средств.

При опросе, 62-летняя заявительница из Восточного района сообщили о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший заполучил номер карты с кодом, который ему сообщила сама потерпевшая, после чего были списаны средства в сумме 49000 рублей.

Так, 51-летняя жительница из Южного района лишилась 110 000 рублей, она сказала мошеннику реквизиты карты, который связался с ней, по номеру телефона, указанному в объявлении о сдаче в аренду квартиры на одном из сервисов бесплатных объявлений.

Мошенники могут представляться сотрудниками банка, предлагающими кредитные продукты, так произошло с 39-летним заявителем из Южного района. Ему поступил звонок от якобы сотрудника банка о списании денежных средств с его карты, после чего звонивший предложил оформить онлайн кредит. По завершению оформления кредитной операции, мужчина перечислил мошенникам по номеру телефона 118000 рублей.

Полиция Новороссийска предупреждает, мошенники действуют убедительно, во всех выше описанных случаях у пострадавших даже не возникло сомнения, что в отношении их совершаются мошеннические действия.

Чтобы не стать жертвой мошенников следуйте правилам финансовой безопасности:

сотрудники банка никогда не спросят у вас личные данные карты и одноразовые пароли, им это запрещено.

Остерегайтесь навязчивых звонков с неизвестных или скрытых абонентских номеров, например, 8499ХХХХХХХ, 8800ХХХХХХХ, 8495ХХХХХХХ и других.

не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности персональные идентификационные номера (CVC – последние три цифры на обратной стороне карты), даже сотрудникам банка. Ни один сотрудник банка не имеет права спрашивать PIN – код;

не храните PIN – код рядом с картой;

не совершайте покупки на сайтах, не внушающих доверия или требующих предоплату. Не проверив точный адрес сайта, вы можете попасть на сайт двойник или сайт – однодневку.

целесообразно подключить СМС информирование. Такая услуга позволяет отслеживать все операции, совершенные с вашей карты.

чтобы не стать жертвами мошенников, ни в коем случае не пересылайте деньги сомнительным гражданам или организациям, не переводите предоплату за товар или услуги на бесплатных сайтах объявлений.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску