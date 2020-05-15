Пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли потерявшуюся собаку
Работники дежурной смены 231-й пожарной части нашли потрявшуюся собаку и вернули её хозяевам.
. Случай произошел в поселке Малаховка городского округа Люберцы.
Начальник караула пожарной части Василий Посысаев рассказал, что пожарные увидели одинокую ухоженную собаку и решили её приютить.
«Мы увидели, что около пожарной части бродила породистая собака, и сразу поняли, что она потерялась. Когда мы рассмотрели её поближе, то стало понятно, что французский бульдог с розовым ошейником от блох и клещей явно не мог быть дворнягой. Тогда мы приютили его в части, дали воды и колбасы. Чтобы найти хозяев, мы решили сделать публикацию в местную группу в ВКонтакте», - сообщил Василий Посысаев.
Начальник караула отметил, что владельцы собаки сразу откликнулись на пост.
«Как только мы выложили информацию о найденной собаке, нам тут же написала хозяйка. В течение 20 минут пес воссоединился с семьей и уехал домой. Владелица была настолько благодарна нашей отзывчивости, что даже написала благодарственное письмо на имя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова», - заключил Василий Посысаев.
Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"
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