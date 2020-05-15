Работники «Мособлпожспас» нашли потерявшегося мальчика

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В четверг, 14 мая, спасатели поисково-спасательного отряда №27 ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли потерявшегося 10-летнего мальчика. Случай произошел в СНТ «Россия» в городском округе Луховицы.

Начальник поисково-спасательного отряда Сергей Птицын рассказал, что семья, проходила режим самоизоляции на своей даче, когда мать с отцом заметили пропажу мальчика.

«Прибыв на место происшествия, спасатели оценили ситуацию и приступили к поискам ребёнка. В ходе поисковых мероприятий к работникам «Мособлпожспас» присоединились сотрудники полиции и отдела надзорной деятельности по Луховицкому городскому округу. Поиски продолжались в течение трёх часов. Мальчик был найден спасателем ПСО №27 Алексеем Леваковым в одном из заброшенных строений на окраине СНТ. Ребенок был жив и здоров», - сообщил Сергей Птицын.

Начальник отряда добавил, что причиной ухода ребёнка из дома стала обида на родителей.

«Как оказалось позднее, мальчик обиделся на родителей за то, что они ограничили ему доступ к мобильному интернету. Убедившись, что мальчику не требуется медицинская помощь, спасатели провели с ним воспитательную беседу, где объяснили всю опасность его поступка», - заключил Сергей Птицын.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"