ДТП с мотоциклистом в Хостинском районе

/Происшествия/

Хостинский район, трасса «Обход города Сочи» (в районе Мацестинского виадука).

По предварительным данным, 25 летний водитель, управляя мотоциклом Honda CBR 1000, двигался со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, потерял управление и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение, после чего опрокинулся. От полученных травм водитель погиб. Проводится проверка.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, приводит к совершению дорожно-транспортных происшествий.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи