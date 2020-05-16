Об отставках и арестах чиновников за неделю

/Происшествия/

после заболевания коронавирусом выбыла депутат Думы Оксана Пушкина — помимо нее, на Охотном ряду есть еще один зараженный парламентарий, но имя не раскрывается;

в отставку с поста руководителя городского отделения "Единой России" отправлен экс-мэр Иркутска Бердников: его аппаратные возможности снижены, но он ожидает назначения вице-губернатором;

• в отставку отправлен глава УФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев после осеннего задержания с заместителями по подозрению в разглашении гостайны;

• перестановки в энергосфере: глава ФСК ЕЭС Андрей Муров ушел в отставку для занятия поста первого замгендиректора "Россетей";

• уволен прокурор Псковской области Сергей Белов;

ожидается уход главы правительства Дагестана Артёма Здунова для снижения недовольства граждан из-за ситуации в здравоохранении;

• ротации в Генпрокуратуре: уволены начальник ГУ по надзору за расследованием особо важных Владимир Юдин и начальник ГУ по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Юрий Карапетян, ожидается уход Александра Русецкого — начальника Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Зачистка кадров экс-генпрокурора Чайки продолжается;

• гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов покинул пост — его занял один из ставленников Дмитрия Рогозина.

Основной пласт отставок — силовые и отраслевые в рамках расстановки сил для аппаратного усиления.