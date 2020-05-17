ДТП в Лазаревском районе

/Происшествия/

16.05.2020 года в 19 часов 10 минут, в Лазаревском районе г. Сочи, ул. Победы, в районе д. 123 «Б», произошло ДТП в котором пострадали 2 несовершеннолетних участника дорожного движения.

По предварительным данным, водитель (женщина, 39 лет), управляя транспортным средством «КИА Сефиа», не выполнила требование ПДД уступить дорогу транспортному средству пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, и допустила столкновение с двигавшимся слева по главной дороге мопедом «Хонда Дио», под управлением 17-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир (15 лет) мопеда, которые ехали без шлемов. С места ДТП оба пострадавших были госпитализированы скорой медицинской помощью.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.

Источник: https://xn--90adear.xn--p1ai/