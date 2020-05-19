Спасатели сняли застрявшее кольцо с пальца мужчины

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Во вторник, 19 мая, спасатели поисково-спасательного отряда №14 ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине снять с пальца застрявшее кольцо.

Инцидент произошел в городском округе Павловский Посад.

Спасатель (старший смены) Александр Волков рассказал, что за помощью обратился мужчина средних лет, который не смог самостоятельно снять кольцо.

«Изначально, мужчина разными методами пытался сам снять кольцо, но у него это не получилось. Тогда пострадавший обратился к спасателям. Из-за того, что палец сильно опух, работники «Мособлпожспас» не могли применить стандартный способ с капроновой нитью, поэтому пришлось использовать ножовку по металлу. Аккуратно, чтобы не повредить палец, спасатели разрезали кольцо ножовкой, не причинив вреда здоровью пострадавшего», - сообщил Александр Волков.

Друзья, если вы не можете снять кольцо с пальца, то не ждите, а сразу обращайтесь к спасателям. Долгое пережатие фаланги пальца может вызвать отек, загноение и будущую ампутацию пальца. Берегите себя и своих близких.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"