Пожарные ликвидировали последствия ДТП

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В четверг, 21 мая, работники 271-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» устранили последствия дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на участке трассы Малино-Карпово автодороги А-108 городского округа Ступино.

Начальник дежурного караула 271-й пожарной части Александр Царьков рассказал, что водитель грузового автомобиля с прицепом Iveco совершил боковое столкновение с легковым ВАЗ-2114.

«62-летний водитель грузового автомобиля, совершая разворот в неположенном месте, столкнулся с легковушкой. В результате происшествия на большегрузе был поврежден топливный бак, топливо из которого вылилось на проезжую часть. В первую очередь спасатели организовали зону оцепления, обозначив её светоотражающими конусами. Затем, работники пожарной части отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы избежать возможное загорание топлива. Спасатели организовали смыв топлива с проезжей части, а также взаимодействие с сотрудниками ГИБДД и медицинскими работниками», - сообщил Александр Царьков.

Специалист также добавил, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля ВАЗ.

«25-летний водитель легковушки получил закрытые повреждения правой кисти. Спасатели оказали ему первую помощь и передали пострадавшего врачам скорой помощи, которые доставили его в Ступинскую центральную районную больницу», - заключил начальник караула 271-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Царьков.

Дорога – зона повышенной опасности. Уважаемые водители, не нарушайте правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, учитывайте свои возможности в управлении транспортными средствами и состояние дорожного полотна в зависимости от погодных условий и времени года, будьте внимательны на дороге. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших близких зависит только от вас. При чрезвычайной ситуации звоните на единый номер экстренных служб «112».

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"