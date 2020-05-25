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Наро-Фоминские спасатели вытащили тонущую собаку из реки

В пятницу, 22 мая, спасатели поисково-спасательного отряда №18 ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили собаку, упавшую с обрывистого берега реки в воду. Случай произошел на реке Нара в окрестностях городского округа Наро-Фоминск.

Спасатель (старший смены) Александр Ламочкин рассказал, что обессиленное животное заметили дети, которые не смогли самостоятельно вытащить пса из воды.

«Из-за небольшого берегового обрыва пес не смог выбраться на берег. Дети, увидевшие барахтающуюся собаку, попытались помочь ему, но ничего не получилось. Тогда ребята обратились к взрослым, а те, чтобы не мучить бедное животное, вызвали спасателей. В считанные минуты с помощью спасательных веревок нам удалось вытащить собаку. В ходе проведения спасательной операции никто не пострадал», - сообщил Александр Ламочкин.

Источник: https://www.mosoblspas.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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