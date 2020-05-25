Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в ДТП

/Происшествия/

В воскресенье, 24 мая, работники поисково-спасательного отряда №14 и пожарно-спасательной части №250 ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на трассе А-108 в городском округе Орехово-Зуево.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда №14 Михаил Лыков рассказал, что на дороге столкнулись три грузовых автомобиля.

«Все три машины были сильно искорежены. Водители двух грузовиков с помощью очевидцев смогли выбраться. Третий дальнобойщик остался зажат в автомобиле. Применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи», - сообщил Михаил Лыков.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость, выбирайте безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также не нарушайте правила дорожного движения.

Помните, Вас ждут дома!

Источник: https://www.mosoblspas.ru/