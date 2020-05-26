Полицейские задержали мужчину, оставив его детей одних

/Происшествия/

В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой изображено, как сотрудники полиции препровождают мужчину, находившегося с детьми на детской площадке в станице Варениковской в отдел полиции.

В публикации также сообщается, что полицейские оставили 8 и 10-летних сыновей мужчины без присмотра на улице, не предприняв мер к передаче их матери или родственникам.

По поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по Крымскому району незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю