Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП

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В пятницу, 29 мая, работники поисково-спасательного отряда №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 72-м километре Ярославского шоссе в сторону Москвы недалеко въезда в Сергиев Посад.

Начальник поисково-спасательного отряда Александр Королев сообщил, что автомобиль Kia Rio потерял управление, совершил выезд на обочину и перевернулся.

«В результате ДТП в автомобиле оказалась зажата девушка, управлявшая транспортным средством. Медики скорой помощи установили, что водитель получила серьезную травму позвоночника. Спасатели с помощью специального гидравлического инструмента провели деблокировку пострадавшей и передали её врачам «медицины катастроф» для дальнейшей госпитализации», - заключил Александр Королев.

Уважаемые автомобилисты, в сложных погодных условиях необходимо соблюдать все правила дорожного движения. Не превышайте скоростной лимит и соблюдайте допустимую дистанцию. Берегите себя и своих близких.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"