/Происшествия/

Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП

В пятницу, 29 мая, работники поисково-спасательного отряда №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 72-м километре Ярославского шоссе в сторону Москвы недалеко въезда в Сергиев Посад.

Начальник поисково-спасательного отряда Александр Королев сообщил, что автомобиль Kia Rio потерял управление, совершил выезд на обочину и перевернулся.

«В результате ДТП в автомобиле оказалась зажата девушка, управлявшая транспортным средством. Медики скорой помощи установили, что водитель получила серьезную травму позвоночника. Спасатели с помощью специального гидравлического инструмента провели деблокировку пострадавшей и передали её врачам «медицины катастроф» для дальнейшей госпитализации», - заключил Александр Королев.

Уважаемые автомобилисты, в сложных погодных условиях необходимо соблюдать все правила дорожного движения. Не превышайте скоростной лимит и соблюдайте допустимую дистанцию. Берегите себя и своих близких.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Просмотров: 89 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Русфонд обращается к нам

KFC перечислил 100 000 долларов США в помощь российским семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации из-за эпидемии

Байкеры будут помогать спасателям!

Ростуризм предложил распространить меры поддержки на большее число субъектов туротрасли

Ростуризм пока не видит предпосылок к возобновлению путешествий за рубеж