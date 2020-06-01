Сотрудники ЮРПСО помогли мужчине, пострадавшему в результате обрушения межкомнатной перегородки

/Происшествия/

Сообщение о происшествии оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступило от диспетчера службы «112».

По его словам, в доме на улице Молодогвардейской (мкр. Соболевка), при проведении ремонтных работ произошло обрушение межкомнатной перегородки, в результате чего был травмирован 38-летний мужчина.

Прибыв на место, спасатели обнаружили пострадавшего внутри помещения. Заблокирован мужчина не был, от упавших частей разрушившейся конструкции его «освободили» коллеги.

Медик и спасатели ЮРПСО МЧС России оказали травмированному доврачебную помощь, установив инфузионную систему и наложив на поврежденные конечности фиксирующие повязки. После этого сотрудники МЧС переложили мужчину на носилки и транспортировали к машине Скорой помощи.

По предварительному диагнозу, у пострадавшего – 38-летнего жителя Кировской области - открытый перелом левого бедра, открытый перелом левой голени, травмы руки и грудной клетки.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России