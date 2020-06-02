В Cочи бывший сотрудник полиции признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого пострадало трое местных жителей, в том числе, двое несовершеннолетних

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Собранные следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции (Хостинский район) УВД города Сочи ГУ МВД России по краю Сергею Талалаеву.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителя и его несовершеннолетнего пассажира (ч.2 ст.264 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 07.12.2011 №420-ФЗ и от 31.12.2014 №528-ФЗ)).

Следствием и судом установлено, что ночью 23 марта 2019 года Талалаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался на служебном автомобиле «Лада Приора» по проезжей части Курортного проспекта в Хостинском районе. Не справившись с управлением, водитель допустил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем «ВАЗ-21014», в котором в момент столкновения находились 16 и 17-летние подростки. После этого автомобиль под управлением полицейского вынесло на полосу встречного движения, в результате чего Талалаев допустил наезд на 20-летнего водителя ВАЗа, который находился на проезжей части. Затем полицейский столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Киа Рио». В результате дорожно-транспортного происшествия двое пострадавших несовершеннолетних и 20-летний водитель «ВАЗ 21014» были госпитализированы в медицинское учреждение с переломами и травмами различной степени тяжести. При этом, в результате происшествия 20-летнему водителю отечественного автомобиля и 16-летнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда Сергею Талалаеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю