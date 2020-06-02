Прокуратура Каневского района защитила права маломобильных гражданПрокуратура Каневского района защитила права маломобильных граждан

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Прокуратура Каневского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.

Установлено, что остановочный пункт, расположенный в центре станицы Каневской, не соответствует требования уровню доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.

По данному факту прокуратура внесла в адрес главы сельского поселения Каневского района представление об устранении нарушений действующего законодательства, а также виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).

В то же время выявленные нарушения своевременно не устранены, в связи с чем прокуратура района через судебное понуждение обязала администрацию сельского поселения привести остановочный пункт в соответствие с требованиями к уровню доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.

В настоящее время нарушения устранены, остановочный пункт приведен в соответствие.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края