Прокуратура города Геленджика провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

/Происшествия/

Установлено, что управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик организовано проведение электронных аукционов в целях выбора исполнителей для оказания услуг по сбору, накоплению и транспортировке твердых бытовых отходов в городе Геленджике и Пшадском сельском округе на общую сумму более 9,3 млн рублей.

В то же время, в соответствии с положениями действующего законодательства о контрактной системе и об отходах производства и потребления, установлена обязанность муниципального заказчика заключить соответствующие контракты с единственным поставщиком, являющимся региональным оператором, конкурс о выборе которого проводится органами власти субъекта Российской Федерации.

В связи с принятием решения о способе определения подрядчика с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации, в отношении руководителя управления ЖКХ прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)).

По результатам рассмотрения дела ФАС должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Ранее, по объявленным предостережениям, проведение электронных аукционов отменено.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края