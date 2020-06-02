Спасатели Адлерского подразделения помогли подростку спуститься с дерева

/Происшествия/

Сообщение о происшествии сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда поступило от диспетчера службы «112». Требовалась помощь 14-летнему подростку, который не мог самостоятельно спуститься с дерева.

Поднимался он по прибитой к стволу деревянной лестнице, которая обломилась и обратно спуститься ребенок не смог. За помощью спасателей в службу «112» обратился друг пострадавшего.

Прибыв по указанному адресу - улица Лесная, 22 - спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России приставили к дереву трехколенную лестницу и спустили юного сочинца с дерева.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России