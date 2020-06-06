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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга обязал морг передать дочери тело матери, которая умерла 9 апреля в стационаре для больных коронавирусом больницы Святого Георгия.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на истицу, городское патологоанатомическое бюро должно выдать тело в плотно закрытом гробу без ритуальной церемонии прощания с умершей для захоронения на кладбище в Петергофе.

По информации (https://www.znak.com/2020-06-06/v_sankt_peterburge_doch_otsudila_u_kovidnogo_stacionara_pravo_na_pohorony_materi) издания, женщина умерла в больнице Святого Георгия 9 апреля. В справке о смерти и патологоанатомическом заключении нет диагноза COVID-19, но тело отдавать отказывались, ссылаясь на некий алгоритм захоронения умерших от коронавируса или при подозрении на него. В апреле администрация Санкт-Петербурга сообщила, что хоронить умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 можно только на двух кладбищах — «Илки» (город Ломоносов) и Новое Колпинское городское кладбище.

СПбГУЗ «Городское патологоанатомическое бюро» должно возместить дочери умершей 5 тысяч рублей, которые она заплатила за содержание тела в морге, 5 тысяч — за юридические услуги, 300 рублей — госпошлина.

Роспотребнадзор был заявлен третьей стороной. Запрет о выдаче тел выпустил комитет по здравоохранению, ссылаясь на Роспотребнадзор.