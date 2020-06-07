Неизвестный открыл огонь из окна дома на улице Строителей на юго-западе Москвы

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Неизвестный произвел серию выстрелов из окна одного из домов на улице Строителей в юго-западной части Москвы. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал полицейский. Однако официального подтверждения эта информация пока не нашла.

Источник: https://riafan.ru/1282982-neizvestnyi-otkryl-ogon-iz-okna-doma-na-ulice-stroitelei-na-yugo-zapade-moskvy?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link