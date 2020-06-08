В Краснодаре организована проверка по размещенной в СМИ информации о происшествии возле одного из кафе на улице Красной

/Происшествия/

В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой изображено, как девушка, запрыгнула на капот служебного автомобиля сотрудников полиции, расположенного у одного из кафе на улице Красной города Краснодара, пробежала по его крыше и скрылась. Также, на записи запечатлено, как один из молодых людей, находившихся там же, применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу.

По поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко для установления изложенных обстоятельств по данному факту следственным отделом по Западному округу города Краснодара незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/