Трагедия в городе Шахты Ростовской области. Расследование...

/Происшествия/

67-летняя воспитательница детского сада №78 покончила жизнь самоубийством в среду, 3 июня, а 5 июня прошли похороны.

Журналисты телеграм-канала "Информбюро ЮФО" провели расследование. Приводим их авторский текст:

"Удалось выяснить ряд, на наш взгляд, существенных моментов.

Итак, погибшая (на наш взгляд, доведённая коллекторами, сотрудниками микрозаймов и банкирами до самоубийства) Клишина Людмила Геннадьевна, 22.11.1953 г.р.

Коллекторы, сотрудники микрозаймов и банкиры были достоверно осведомлены, что взять у неё нечего. Ещё летом 2017 года ей всем детским садом коллеги первый раз скинулись для погашения долга.

Коллекторы из микрозаймов поняли что их тема работает и по такой схеме продолжили действовать оказывая на неё психологическое давление,хотя могли действовать в рамках закона: выйти в суд, а после обратиться к судебным приставам.

Жила Людмила Геннадьевна вместе с сыном бедно, было несколько обязательств перед ВТБ, на общую сумму немного больше 500 тыс рублей (кредит, проценты и штрафы), которые погашала из заработной платы воспитателя детского сада, были в платежах задержки.

В какой-то раз ей пришло несколько сообщений с предложениями в виде смсок получить быстро необходимую сумму на безотлагательные цели.

Попала в кабалу микрофинансовых организаций.

В итоге она не смогла ни погашать основной кредит перед банком, ни гасить долги в микрофинансовых организациях.

В общей сложности было немного больше 100 кабальных займов. Все они уходили на закрытые предыдущих и части кредита. В итоге банк подал на неё в суд и получил исполнительные листы в 2019 году.

Руководство детского сада неоднократно оказывало посильную ей помощь, чтобы закрыть часть долгов.

Директор детского сада самостоятельно ходила закрывать ее долг в микрозайм, потому что коллекторы и сотрудники микрозаймов над женщиной просто издевались.

Собирали для неё деньги как сотрудники детсада так и знакомые.

Но кабала была ненасытна. Безумные проценты – долг рос как на дрожжах, усилилось психологическое давление. Денег не оставалось даже на еду. Не смотря на бедственное положение заемщика финансовые организации продолжали нагружать и нагружать ее микрозаймами.

Ей было очень стыдно. Человек старой советской закалки. Она очень сильно переживала.

Перед тем как повеситься, 67-летняя воспитатель детского сада, в своей предсмертной записке попросила никого в произошедшем не винить. Подготовила одежду, туфли и попросила именно в этом ее похоронить.

Все эти конторы очень часто меняют свои адреса фактического нахождения.

Никто не обратил внимание на бесконтрольность выдачи микрозаймов, даже в случае когда человеку уже нечего отдавать.

Никто не встал на защиту женщины при жизни. Многие надеялись, что эта история по-тихому канет в лету.

Угрозы коллекторов переходили все рамки юридических и моральных границ. От угроз увольнения до взрыва детского сада со всеми детьми и работниками.

Будет ли объективное расследование?

Понесут ли виновные своё наказание и что должна предпринять система чтобы исключить случаи доведения до самоубийства из-за сверх жадности (необоснованной прибыли) мелких полулегальных ростовщиков?"

Текст представлен в авторской стилистике.

Источник: Телеграм