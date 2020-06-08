/Происшествия/

Орехово-Зуевские спасатели вытащили собаку из канализационного колодца

В понедельник, 8 июня, работники пожарно-спасательной части № 250 ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили бездомную собаку из канализационного колодца в городском округе Орехово-Зуево.

Старший смены Николай Быстров рассказал, что за помощью к спасателям обратился случайный прохожий, который услышал жалобное скуление из люка.

 «Прибыв на место, мы увидели, что на дне колодца сидит собака. Пёс был напуган, но с радостью принял помощь. Используя спасательный инвентарь, бедолагу удалось вытащить на поверхность», - рассказал Николай Быстров. Специалист добавил, что как только спасательная операция завершилась, благодарный пёс, убедившись, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, поспешил удалиться.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

АТОР: международные рейсы с 15 июля могут открыться в трех аэропортах Юга страны

Правительство смягчило ограничения на выезд из России и въезд в страну

Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия

Особо охраняемая природная территория местного значения «Южные пруды»

Названы страны с самым доступным газом для населения