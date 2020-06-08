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На Кубани полицейские помогли экстренно доставить пострадавшую в больницу

К командиру ОДПС ГИБДД ОМВД России по Староминскому району капитану полиции Вячеславу Кимлачу и старшему инспектору ИАЗ ОГИБДД старшему лейтенанту полиции Владимиру Клипаню, несущим службу в составе экипажа ДПС на временном посту в районе автодороги «Староминская – Ленинградская – Павловская», подъехал автомобиль ВАЗ-2110.

Водитель сообщила госавтоинспекторам, что в машине находится ее 56-летняя соседка, которой стало плохо с сердцем и она нуждается в экстренной медицинской помощи. Женщина попросила полицейских помочь доставить пострадавшую в приемное отделение Староминской ЦРБ, так как дороги были сильно перегружены.

Госавтоинспекторы сопроводили автомобиль до медицинского учреждения и передали женщину медикам.

Врачи отметили, что благодаря оперативным действиям полицейских пострадавшей оказана своевременная неотложная помощь, приступ купирован. На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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