С 06 на 07 июня в городе Сочи был проведен очередной этап операции «Стритрейсер»

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Полицейские совместно с Росгвардией провели мероприятия, направленные на соблюдение общественного порядка, а также Правил дорожного движения в Центральном районе.

Сотрудники Госавтоинспекции, ППС и участковых уполномоченных полиции, совместно с ОМОН, выставили посты в районе «Зимнего театра», площадь перед которым стала местом притяжения любителей «ночных гонок» по городским дорогам.

Заместитель начальника ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковник полиции Эдуард Геннадьевич Санников: «В рамках операции «Стритрейсер» сотрудниками полиции, совместно с Росгвардией, организована сплошная проверка водителей и пассажиров транспортных средств. В отношении нарушителей было составлено 32 административных материала, в том числе 7 за переоборудование транспортного средства, из них 3 за замену двигателя. Ещё 3 материала составлено за нарушение нормативов уровня шума, производимого при работе транспортного средства».

Более 15 транспортных средств были «растонированы», кроме того, были выявлены водители, нарушившие требования законодательства в части, касающейся обязательного страхования автогражданской ответственности, а также за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков.

Рейдовые мероприятия будут проходить на территории города в течение всего летнего сезона.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи