"Я не позволили бы ему сеть за руль". Друг Ефремова рассказал о ДТП

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Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова — это трагедия, за которую актеру придется пройти все испытания, что приготовил для него Господь. Так случившееся оценил в интервью радио Sputnik друг и коллега Ефремова Василий Мищенко.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Как сообщают РИА Новости, водитель фургона скончался в больнице. Актера полиция отпустила под подписку о невыезде.

Против Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД под воздействие алкоголя, которое повлекло смерть человека. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Его друг Василий Мищенко рассказал радио Sputnik, что будь он рядом, то никогда не пустил бы пьяного Ефремова за руль.

"Меня, к сожалению, там не было. Я не позволили бы ему сеть за руль. Я одно могу сказать, что случилась беда. Умер человек, его жалко. Конечно, Миша виноват, но не надо мне писать гневные и осуждающие сообщения по поводу Михаила. Он является моим крестным сыном. Он был им и всегда останется, несмотря на испытания, которые ему Господь пошлет. Он все равно для меня останется сыном", - рассказал друг Ефремова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/