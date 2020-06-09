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Михаилу Ефремову грозит 12 лет
Уголовное дело, возбужденное в отношении Михаила Ефремова по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на пункт «а» части 4 указанной статьи. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
*К РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
б) сопряжено с оставлением места его совершения, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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