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Михаилу Ефремову грозит 12 лет

Уголовное дело, возбужденное в отношении Михаила Ефремова по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на пункт «а» части 4 указанной статьи. Сообщает  пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

*К РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:

 

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;

 

б) сопряжено с оставлением места его совершения, -

 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Категория: Новости / Происшествия

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