За сутки помощь спасателей понадобилась дважды

/Происшествия/

Вечером 8 июня от оперативного дежурного «112» в спасотряд МЧС России поступила информация о том, что женщина с десятилетним ребенком сошла с тропы и заблудилась в лесу в районе каньона Псахо.

Спасатели Адлерского подразделения Южного РПСО выехали в горно-лесную местность около села Галицыно, обнаружили заблудившихся и сопроводили их в населенный пункт. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Утром 10 июня поступило сообщение о том, что пожарным требуется помощь в проведении аварийно-спасательных работ во время тушения горящего частного двухэтажного строения по улице Бригада-6. Спасатели вынесли из дома газовый баллон и приняли участие в заливке очага возгорания. Погибших и пострадавших не обнаружено.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России