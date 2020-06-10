В Калуге возбудили уголовное дело против учителя, бросившего пенал в ученика

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Против учителя калужской средней школы номер четыре возбудили уголовное дело после того, как он бросил пенал в ученика. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калужской области.

Дело возбуждено по факту жестокого обращения с пятиклассником. Правоохранители считают, что педагог применил методы, наносящие вред физическому и психическому здоровью ребенка.

«Интерфакс» со ссылкой на видеозапись в соцсетях сообщает, что учитель бросил в хулиганившего мальчика пеналом и папкой и попал ему в лицо. У школьника оказалась рассечена бровь. В группе «Калуга жесть», где было опубликовано видео, сообщалось, что инцидент произошел еще в 2019 году.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/6/10/incident/13435-v_kaluge_vozbudili_ugolovnoe_delo_protiv_uchitelya_brosivshego_penal_v_uchenika