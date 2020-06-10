Информационное сообщение от пограничников

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе осуществления пограничного контроля на выезде из Республики Абхазия в МАПП «Адлер» выявлены двое граждан Российской Федерации, находившихся в Федеральном розыске.

Указанные граждане в различные годы на территории Российской Федерации совершили преступления, классифицируемые ч. 2 ст. 228 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Задержанные переданы установленным порядком инициаторам розыска для проведения в отношении них дальнейших процессуальных

действий.

Следует отметить, что в прошедшем периоде 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу на участке (в зоне)

ответственности Пограничного управления было выявлено 49 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном

розысках.