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Информационное сообщение от пограничников
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе осуществления пограничного контроля на выезде из Республики Абхазия в МАПП «Адлер» выявлены двое граждан Российской Федерации, находившихся в Федеральном розыске.
Указанные граждане в различные годы на территории Российской Федерации совершили преступления, классифицируемые ч. 2 ст. 228 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Задержанные переданы установленным порядком инициаторам розыска для проведения в отношении них дальнейших процессуальных
действий.
Следует отметить, что в прошедшем периоде 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу на участке (в зоне)
ответственности Пограничного управления было выявлено 49 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном
розысках.
Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
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