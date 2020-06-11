/Происшествия/

Сотрудниками полиции Горячего Ключа проводится проверка по факту ДТП с участием автозака

11 июня около 13 часов 10 минут в дежурную часть ОМВД России по городу Горячий Ключ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием полицейского автомобиля.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и установили, что по предварительным 43-летняя женщина управляя автомобилем Нисан осуществляя левый поворот через двойную линию дорожной разметки, в месте где это запрещено, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении по встречной полосе с включенными спец-сигналами автомобиль Газель, автозак.

В результате ДТП оба водителя, двое сотрудников полиции и трое перевозимых заключённых получили телесные повреждения и доставлены в ЦГБ Горячего Ключа. Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Без экзамена аттестованные. Как ученики 9 и 11 классов закончат школу в 2020 году

Военно-технический форум «Армия-2020» проведут на 16 площадках в 14 субъектах РФ

Около 30 участков подготовлено для голосования военнослужащих

Северо-Кавказская магистраль присоединилась к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах

Святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Не себе, а другим принадлежу»