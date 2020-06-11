Сотрудниками полиции Горячего Ключа проводится проверка по факту ДТП с участием автозака

/Происшествия/

11 июня около 13 часов 10 минут в дежурную часть ОМВД России по городу Горячий Ключ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием полицейского автомобиля.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и установили, что по предварительным 43-летняя женщина управляя автомобилем Нисан осуществляя левый поворот через двойную линию дорожной разметки, в месте где это запрещено, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении по встречной полосе с включенными спец-сигналами автомобиль Газель, автозак.

В результате ДТП оба водителя, двое сотрудников полиции и трое перевозимых заключённых получили телесные повреждения и доставлены в ЦГБ Горячего Ключа. Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю