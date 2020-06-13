Мину, найденную на дереве, обезвредили взрывотехники

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В четверг, 11 июня, взрывотехники 22-го поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили противотанковую мину, найденную на дереве недалеко от деревни Высоково городского округа Волоколамск.

Начальник поисково-спасательного отряда Олег Совенков рассказал, что снаряд, лежащий на стволе дерева, обнаружили местные жители.

«В Единую службу спасения «112» поступил вызов о том, что на ветке дерева лежит предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Спасатели поисково-спасательного отряда №203 ГКУ МО «Мособлпожспас», прибывшие на вызов, оцепили место находки и вызвали взрывотехников», - сообщил Олег Совенков.

Начальник отряда добавил, что снаряд был обезврежен на месте.

«Так как, согласно инструкции, расстояние до ближайших населенных пунктов позволяло провести подрывные работы на месте, взрывотехники сняли боеприпас с ветки и обезвредили его в поле поблизости. Угрозы жизни и здоровья граждан нет», - заключил Олег Совенков.

Во время боевых действий Великой Отечественной войны противотанковые мины зарывали в землю на глубину около десяти сантиметров, накрывая их слоем земли. Танк, наехавший на мину, запускал действие взрывчатого вещества, и мина взрывалась, выводя из строя технику. Скорее всего кто-то нашел боеприпас поблизости и оставил его на дереве.

Уважаемые жители Подмосковья, при обнаружении подозрительных предметов звоните в Единую службу спасения «112». Не приближайтесь к находке и не подпускайте никого к ней. Помните, боеприпасы могут оставаться взрывоопасными очень долгое время. Берегите себя и своих близких.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"