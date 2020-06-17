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Спасатели помогли женщине, достав из-под капота автомобиля змею

В спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что в поселке Солоники под капотом ее автомобиля находится серая змея, торчит хвостом наружу.

Самостоятельно вытащить ее из машины она не может, очень боится змей. Сосед пытался помочь женщине достать полоза, привязав к нему веревку, но безуспешно. 

Прибыв на место, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России сняли фару легкового автомобиля, открутили передний бампер и только после этого, используя металлическую конструкцию, смогли достать полоза из-под капота машины. Змею отпустили в ее среду обитания. 

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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Спасатели помогли женщине, достав из-под капота автомобиля змею

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