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Полицейские города Сочи проводят проверку по факту ДТП с автобусом

Около 16 часов в дежурную часть УВД России по городу Сочи поступило сообщение о ДТП с участием автобуса малой вместимости Hyindai и грузового автомобиля MAN.

По предварительным данным, в Хостинском районе города Сочи на улице Новороссийское шоссе водитель автомобиля MAN двигавшийся со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, на левом закруглении дороги допустил опрокидывание транспортного средства на пассажирский автобус, двигавшийся во встречном направлении по своей полосе.

В результате ДТП пассажиры автобуса и оба водителя были доставлены в медицинское учреждение. Точное количество участников и пострадавших устанавливается.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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