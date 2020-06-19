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Спасатели оказали помощь водителю автомобиля, зависшего над обрывом

Утром  19 июня в спасотряд  МЧС России поступила информация, что по дороге в село Ореховка автомобиль завис над обрывом, необходима помощь.

Спасатели Южного РПСО МЧС выехали в указанный район, где обнаружили самостоятельно поднявшегося на дорогу пострадавшего водителя такси. Житель Адлера 1980 г.р. рассказал, что пропускал встречный автомобиль, подъехал слишком близко к краю дороги, в результате чего его машина стала скатываться вниз по склону. При попытке выехать обратно, автомобиль стал сдвигаться еще ниже, его дальнейшее падение остановило росшее на склоне дерево.

Мужчине, получившему в результате аварии царапины и ушибы, медик отряда оказала доврачебную помощь, обработав раны. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался, на место происшествия был вызван наряд ДПС.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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