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Погода в Новороссийске
Gismeteo
Прогноз на 2 недели
Сегодня, 14:06
/Происшествия/
Внимание! Высокая пожароопасность!
Уважаемые граждане!
По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю:
21-23 июня на Черноморском побережье сохранится пожароопасность 4 класса.
Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.
Источник: МБУ "Безопасный город"
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Будьте внимательны с огнем!
Соблюдайте внимание при разжигании огня
Пожароопасность!
Категория:
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Происшествия
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