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Внимание! Высокая пожароопасность!

Уважаемые граждане!
По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю:
21-23 июня на Черноморском побережье сохранится пожароопасность 4 класса.
Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: МБУ "Безопасный город"

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Категория: Новости / Происшествия

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