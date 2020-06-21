Работники «Мособлпожспас» спасли мужчину, которого засыпало грунтом в строящемся колодце

/Происшествия/

В субботу, 20 июня, работники поисково-спасательного отряда № 29 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, которого засыпало грунтом во время строительства колодца на одном из участков садоводческого товарищества «Клочково» городского округа Солнечногорск.

Старший смены Виктор Пересада рассказал, что обрушение грунта произошло из-за нарушения техники безопасности во время проведения земляных работ.

«Копая колодец, бригада рабочих не укрепила стенки шахты бетонными кольцами, в результате чего произошел обвал грунта. Рабочего, который находился в этом момент в шахте на глубине шести метров, по пояс засыпало землей. Его товарищи обратились в единую службу спасения «112». Прибыв на место происшествия, один из спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустился в шахту. Аккуратно откопав рабочего, он закрепил на нем спасательные веревки и дежурная смена подняла мужчин на поверхность», - сообщил Виктор Пересада.

Старший смены добавил, что благодаря оперативным действиям спасателей, рабочий не получил серьезных травм, чувствовал себя хорошо и от медицинской помощи отказался.

«Сдавление конечностей может привести к необратимым последствиям, к тому же всегда остается вероятность дальнейшего обрушения грунта. Благодаря профессиональным действиям спасателей, мужчину удалось быстро извлечь на поверхность без вреда для его здоровья» - заключил Виктор Пересада.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"