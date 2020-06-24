Огнеборцы провели занятие в теплодымокамере

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Во вторник, 23 июня, пожарные 247-й и 257-й пожарных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие в теплодымокамере на базе 7-й пожарной части Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

Начальник 247-й пожарной части Игорь Борисов рассказал, что работники всех четырех дежурных караулов прошли тренировку.

«За последние четыре дня работники каждого дежурного караула приняли участие в занятиях в теплодымокамере. В ходе тренировки огнеборцы отработали слаженность действий в условиях ограниченной видимости, а также проверили профессиональные навыки. В условиях, максимально приближенных к реальным, звену газодымозащитников нужно было найти условного пострадавшего», - сообщил Игорь Борисов.

Все задачи, поставленные участникам занятий, были выполнены в полном объеме.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"