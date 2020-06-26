В ДТП получил травмы пассажир, которому не исполнилось еще месяца

/Происшествия/

25.06.2020 в 18 часов 00 минут, на А-147 «Джубга – Сочи до границы с Республикой Абхазия» 7 км + 900 м, водитель «Хендай Солярис», при движении допустил наезд на препятствие (бетонный колесоотбойник справа), потерял управление, продолжил движение и на правом закруглении допустил наезд на препятствие (бетонный колесоотбойник) слева. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, которому не исполнилось еще месяца.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге приводит к совершению дорожно-транспортных происшествий. Помните, автомобиль - это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо пренебрежение использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств.

Несоблюдение Правил дорожного движения приводит к тяжелым последствиям.

Источник: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/23/divisions/3944