Спасатели эвакуировали из горно-лесной местности двоих пострадавших в результате ДТП мужчин

/Происшествия/

Днем 25 июня в отряд через «112» поступило сообщение, что на лесной дороге недалеко от аула Хаджико в Лазаревском районе города на крутом склоне перевернулся КАМАЗ, двое мужчин заблокированы в кабине. «Скорая помощь» до места происшествия доехать не может из-за плохого состояния дороги.

Прибыв на место ДТП вместе с медиками «Скорой», спасатели Лазаревского подразделения Южного РПСО МЧС России обнаружили грузовой автомобиль, водитель которого не правился с управлением на горной дороге и допустил опрокидывание в обрыв. Дальнейшее падение остановило дерево, но кабина, в которой находились двое пострадавших, оказалась серьезно деформирована.

Присутствовавшие на месте происшествия коллеги смогли извлечь из КАМАЗа мужчин 1961 г.р. и 1988 г.р., жителей Динского района и города Краснодара. В результате аварии оба получили тяжелые травмы – предположительно, переломы позвоночника и таза.

В сопровождении медиков, спасатели доставили пострадавших на автомобиле повышенной проходимости к карете «Скорой помощи».

Источник: http://urpsosochi.ru/