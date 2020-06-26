Кириллу Серебренникову дали условный срок

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Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к к условному сроку в 3 года в рамках дела "Седьмой студии".

Продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин также получили условное наказание. Серебренникову, Итину и Малобродскому будут назначены штрафы, также им запретят занимать административные должности.

Прокурор просил для режиссера шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Суд признал Кирилла Серебренникова виновным в хищении 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа".

Дело Кирилла Серебренникова находится в тренде подобных дел, а позиция прокуратуры была стандартна. Приговор мог быть как более строгим, так и оправдательным, прокомментировал в интервью радио Sputnik адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

"Позиция прокуратуры, 6 лет лишения свободы Серебренникову и остальным от 4 до 6 лет – это была стандартная позиция обвинения по таким делам. На самом деле данное дело, как и ряд других, вызывает очень много вопросов, потому что речь идет о том, насколько здесь было определенное манипулирование, связанное с особенностями финансирования данного и других подобных проектов, и насколько это было именно хищение. Насколько я помню, денежные средства, которые якобы выводились Серебренниковым и другими лицами, использовались на оплату работ, которые производились, в том числе, по тому спектаклю, который положен в основу обвинения. Это дело находится в общем тренде подобных дел – стало модным использовать статью 159.4 в отношении не только представителей культурной элиты, но и в отношении губернаторов, чиновников другого уровня. В данном деле нецелевой расход или недостаточно подтвержденный расход денежных средств – использовали средства Минкульта, к тому же имело место определенное раздражение в отношении Серебренникова", – считает Владимир Новицкий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/